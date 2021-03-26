Каміла Джорджі / фото REUTERS
Перша ракетка Італії Каміла Джорджі зараз бере участь в змаганнях, що проходять у Маямі. У вільний час від тенісу, красуня не байдикує, а продовжує вдосконалювати своє тіло та фізичні кондиції.
Відео опублікувала італійка в Instagram.
"Спортзал - моє улюблене місце для проведення часу", - надрукувала текст біля відеороликів 86-а ракетка світу.
Тренером 29-річної атлетки є її батько, а найкращий показник на турнірах Великого шолому - чверть фінал Вімблдону 2018 року.
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