Спортсменка назвала цей тип проводження часу найбільш улюбленим.

Перша ракетка Італії Каміла Джорджі зараз бере участь в змаганнях, що проходять у Маямі. У вільний час від тенісу, красуня не байдикує, а продовжує вдосконалювати своє тіло та фізичні кондиції.

Відео опублікувала італійка в Instagram.

"Спортзал - моє улюблене місце для проведення часу", - надрукувала текст біля відеороликів 86-а ракетка світу.

Тренером 29-річної атлетки є її батько, а найкращий показник на турнірах Великого шолому - чверть фінал Вімблдону 2018 року.

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Автор: Будрін Артем