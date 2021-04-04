Каміла Конотоп виграла три золоті нагороди.

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп стала чемпіонкою Європи. Змагання проходять в Москві.

20-річна Конотоп виграла три золоті медалі у ваговій категорії до 55 кг.

Вона стала найкращою за сумою двоборства, а також окремо в ривку (95 кг) і поштовху (113 кг). У боротьбі за золото Конотоп випередила суперницю з Росії і бельгійку.

Підсумкові результати

1. Каміла Конотоп (Україна) - 208 кг (95 + 113)

2. Світлана Єршова (Росія) - 200 кг (88 + 112)

3. Ніна Стеркс (Бельгія) - 197 кг (88 + 197)

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Це перше золото для дорослих. Вона дебютувала на дорослому чемпіонаті Європи.

Також відзначимо, що дві бронзові медалі у вазі до 55 кг завоював українець Дмитро Вороновський: у поштовху (137 кг) і в сумі (247 кг). А Ангеліна Ломачинська стала третьою у ривку у ваговій категорії до 45 кг.

Всього на змаганнях у Москві виступають 16 українців.

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Автор: Антон Дудар