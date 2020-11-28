28 листопада стартував новий сезон Кубка світу з біатлону - у фінському Контіолахті пройшла чоловіча Індивідуальна гонка.
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Перемогу в гонці з чистою стрільбою здобув норвежець Стурла Холм Лагрейд, а срібло і бронза дісталися Йоханнесу Бе (Норвегія) і Еріку Лессеру (Німеччина) відповідно.
Від України в гонці виступали Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал. У топ-50 увійшли Прима і Цимбал.
Результати гонки
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегія) (0+0+0+0) 48:57,0
2. Йоганнес Бе (Норвегія) (1+0+0+0) +49,6
3. Ерік Лессер (Німеччина) (0+1+0+0) +1:03,6...
27. Артем Прима (Україна) (2+0+0+0) +3:43,4
47. Богдан Цимбал (Україна) (0+1+0+1) +4:56,4
68. Руслан Ткаленко (Україна) (1+1+1+1) +7:01,4
73. Дмитро Підручний (Україна) (1+2+0+2) +7:56,3
99. Антон Дудченко (1+2+5+0) +12:20,0
Кубок світу з біатлону 2020-2021: що потрібно знати
- У новому сезоні заплановано проведення дев'яти етапів. Ще один етап (в Китаї) було скасовано.
- У сезоні 2020-2021 буде кілька спарених етапів: по два поспіль етапи приймуть Контіолахті, Хохфільцен, Оберхоф і Нове Место. Це зроблено, щоб мінімізувати вплив коронавірусу.
- Завершити сезон планується 21 березня.
УНІАН публікував повний календар Кубка світу на сезон 2020-2021.
Раніше був оголошений склад збірної України на перший етап. Індивідуальні перегони пропустять Валя Семеренко та Тарас Лесюк.
У минулому сезоні переможцями Кубка світу стали Йоханнес Бе і Доротея Вірер.
28 листопада також пройде Індивідуальна гонка у жінок. Початок - о 15.15.
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