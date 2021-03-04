Російський форвард "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін відзначився ганебним вчинком у поєдинку проти "Бостон Брюїнз".
Під час останнього періоду Овечкін та гравець "Бостону" Трент Фредерік влаштували перепалку. У ході сутички росіянин вдався до прислів'я - "Якщо бійка неминуча - бити треба першим". Після цього завдав удару ключкою поміж ногами Фредеріку.
Mood:🔊 pic.twitter.com/FtuoJF0APU— Nick Alberga (@thegoldenmuzzy) March 4, 2021
Рефері обом виписав по штрафу - дві хвилини. Проте є вірогідність, що комітет етики та чесної гри покарає Овечкіна вже постфактум. За такого роду вчинки передбачається три матчі дискваліфікації.
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