Олександр Волков увійшов до Залу слави Міжнародної федерації баскетболу.
Про це повідомляє офіційний Twitter FIBA.
Міжнародна федерація баскетболу назвала 12-ох спортсменів, які включені до "Зали слави" у 2020 році. Церемонія нагородження запланована на 18 червня.
Легендарний українець Олександр Волков, який здобував золоту медаль на Олімпіаді 1988 року в Сеулі у складі збірної Радянського Союзу і зробив блискучу кар'єру в клубі НБА "Атланті Гокс" потрапив до "Залу слави".
Зауважимо, що Волков очолював Федерацію баскетболу України, а також є президентом БК "Київ". Також колишній спортсмен був народним депутатом 6-го скликання від "Партії регіонів".
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