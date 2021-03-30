Олександр Волков був Олімпійським чемпіоном 1988 року.

Олександр Волков увійшов до Залу слави Міжнародної федерації баскетболу.

Про це повідомляє офіційний Twitter FIBA.

Міжнародна федерація баскетболу назвала 12-ох спортсменів, які включені до "Зали слави" у 2020 році. Церемонія нагородження запланована на 18 червня.

Легендарний українець Олександр Волков, який здобував золоту медаль на Олімпіаді 1988 року в Сеулі у складі збірної Радянського Союзу і зробив блискучу кар'єру в клубі НБА "Атланті Гокс" потрапив до "Залу слави".

Зауважимо, що Волков очолював Федерацію баскетболу України, а також є президентом БК "Київ". Також колишній спортсмен був народним депутатом 6-го скликання від "Партії регіонів".

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Автор: Будрін Артем