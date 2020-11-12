Новак Джокович - перший номер світового рейтингу / фото twitter.com/australianopen
12 листопада відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP, участь в якому візьмуть вісім найкращих тенісистів року.
Результати жеребкування опублікував офіційний Twitter-аккаунт ATP.
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В ході жеребкування тенісисти були розбиті на дві групи.
Група Токіо-1970
Новак Джокович (Сербія)
Даниїл Медведєв (Росія)
Олександр Звєрєв (Німеччина)
Дієго Шварцман (Аргентина)
Група Лондон-2020
Рафаель Надаль (Іспанія)
Домінік Тім (Австрія)
Стефанос Ціціпас (Греція)
Андрій Рубльов (Росія)
twitter.com/atptour
Підсумковий турнір ATP: що потрібно знати
- Фінальний тенісний турнір року пройде з 15 по 22 листопада в Лондоні.
- Тенісисти зіграють за круговою схемою на груповому етапі. У півфінали вийдуть по два найкращих представника з кожної групи.
- Чемпіонський титул на турнірі захищатиме грек Стефанос Ціціпас.
- На відміну від чоловіків, у жінок Підсумковий турнір цього року не відбудеться.
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