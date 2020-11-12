Підсумковий турнір ATP: відбулося жеребкування групового етапу

Фінальний тенісний турнір року пройде з 15 по 22 листопада.

12 листопада відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP, участь в якому візьмуть вісім найкращих тенісистів року. Результати жеребкування опублікував офіційний Twitter-аккаунт ATP. Читайте такожНадаль легко обіграв Джоковича у фіналі "Ролан Гаррос" (відео) В ході жеребкування тенісисти були розбиті на дві групи. Група Токіо-1970 Новак Джокович (Сербія) Даниїл Медведєв (Росія) Олександр Звєрєв (Німеччина) Дієго Шварцман (Аргентина) Група Лондон-2020 Рафаель Надаль (Іспанія) Домінік Тім (Австрія) Стефанос Ціціпас (Греція) Андрій Рубльов (Росія) Підсумковий турнір ATP: що потрібно знати Фінальний тенісний турнір року пройде з 15 по 22 листопада в Лондоні.

Тенісисти зіграють за круговою схемою на груповому етапі. У півфінали вийдуть по два найкращих представника з кожної групи.

Чемпіонський титул на турнірі захищатиме грек Стефанос Ціціпас.

На відміну від чоловіків, у жінок Підсумковий турнір цього року не відбудеться. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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