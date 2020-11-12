Новак Джокович - перший номер світового рейтингу / фото twitter.com/australianopen

12 листопада відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP, участь в якому візьмуть вісім найкращих тенісистів року.

Результати жеребкування опублікував офіційний Twitter-аккаунт ATP.

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В ході жеребкування тенісисти були розбиті на дві групи. 

Група Токіо-1970

Новак Джокович (Сербія)

Даниїл Медведєв (Росія)

Олександр Звєрєв (Німеччина)

Дієго Шварцман (Аргентина)

Група Лондон-2020

Рафаель Надаль (Іспанія)

Домінік Тім (Австрія)

Стефанос Ціціпас (Греція)

Андрій Рубльов (Росія)

twitter.com/atptour

Підсумковий турнір ATP: що потрібно знати

  • Фінальний тенісний турнір року пройде з 15 по 22 листопада в Лондоні.
  • Тенісисти зіграють за круговою схемою на груповому етапі. У півфінали вийдуть по два найкращих представника з кожної групи.
  • Чемпіонський титул на турнірі захищатиме грек Стефанос Ціціпас.
  • На відміну від чоловіків, у жінок Підсумковий турнір цього року не відбудеться.

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Автор: Антон Дудар