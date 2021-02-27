Зірковий форвард "Лос-Анджелес Кліпперс" Пол Джордж був занадто голодним після матчу з "Гріззліс". Баскетболіст прийшов на післяматчеву прес-конференцію і почав ласувати куркою з якимось соусом. Це йому геть не завадило задовольнити репортерів відповідями на їхні питання.
Paul George was in a good mood and chowing down some Gus’s World Famous Fried Chicken 😂 pic.twitter.com/UDVZ4cjauW— Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 27, 2021
Зауважимо, що команда Пола перемогла "Мемфіс Гріззліс" (119:99), а сам Джордж заробив 13 очок для свого колективу і виконав 8 передач за 32 хвилини на паркеті.
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Пол є володарем золотої медалі Олімпіади-2016 в Ріо у складі збірної США. На додаток, Джордж 4 рази брав участь у матчі всіх зірок НБА та ще 4 рази потрапляв у символічну збірну зірок НБА.
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