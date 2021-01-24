Чоловіча естафета на етапі Кубка світу з лижних гонок у фінському містечку Лахті завершилася неприємним інцидентом. Фінський лижник Йоні Мякі та Олександр Большунов змагалися за друге місце на фінішній прямій.
На думку Большунова, фінн його заблокував. Після того як спортсмени перетнули фініш, російський лижник на повній швидкості протаранив свого суперника. Окрім того хотів вдарити його палицею.
У підсумку збірна Росії отримала дискваліфікацію.
Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni Mäki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0— Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 24, 2021
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