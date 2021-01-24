Груба поведінка російського спортсмена / фото twitter.com/NordicMag

Чоловіча естафета на етапі Кубка світу з лижних гонок у фінському містечку Лахті завершилася неприємним інцидентом. Фінський лижник Йоні Мякі та Олександр Большунов змагалися за друге місце на фінішній прямій.

На думку Большунова, фінн його заблокував. Після того як спортсмени перетнули фініш, російський лижник на повній швидкості протаранив свого суперника. Окрім того хотів вдарити його палицею.  

У підсумку збірна Росії отримала дискваліфікацію. 

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Автор: Будрін Артем