Російська влада як і раніше "готова корумпувати антидопінгову систему".

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) на 186 сторінках опублікував текст рішення про відсторонення Росії від участі у всіх міжнародних змаганнях на два роки.

Про це повідомляється на офіційному сайті CAS.

У ньому, зокрема, йдеться про те, що неможливо точно встановити, скільки російських спортсменів і офіційних осіб уникли підозр у порушенні антидопінгових правил.

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У висновках арбітрів CAS зазначається, що Росія заслужила серйозного покарання за зміни в базі даних Московської антидопінгової лабораторії, а процес курувала російська влада.

"Ці маніпуляції показують, що російська влада як і раніше готова втручатися в антидопінгову систему і корумпувати її. Так як вони робили це і в минулому (способом, який раніше вважався немислимим), необхідно зробити рішучі дії, щоб спробувати запобігти будь-яке повторення подій.

Комісія визнає, що серйозне покарання необхідно не тільки в інтересах боротьби з допінгом в цілому, але і конкретно в довгострокових інтересах РУСАДА, захисту російських спортсменів і чистого російського спорту", - наводить текст рішення sports.ru.

"Щоб гарантувати, що РУСАДА може виконувати свою роль в боротьбі з допінгом в Росії, необхідно провести фундаментальні зміни у ставленні до допінгу на рівні державних органів в Росії, які часто демонструють, що вони можуть і хочуть втручатися в антидопінгові процеси, а також щодо тих спортсменів, які хочуть застосовувати допінг", - також відзначили в CAS.

Відсторонення Росії: що було раніше

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Автор: Антон Дудар