Скотті Піппен попросив моральної підтримки для своєї родини.

Славетний баскетболіст Скотті Піппен поділився у соціальній мережі страшною звісткою. 55-річний американець поховав свого старшого сина Антрона, якому було 33 роки.

Піппен зробив допис в Instagram і закликав підтримати його першу дружину Карен.

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Причина смерті не повідомляється, але спортсмен надрукував сентиментальний текст біля фотографій з Антроном.

"Моє серце розбите. Вчора я попрощався зі своїм первістком Антроном. Ми удвох ділили любов до баскетболу, незліченну кількість разів говорили про цю гру. Антрон страждав від хронічної астми, і якби у нього її не було, я щиро вірю, що він би потрапив у НБА. Антрон залишався позитивним і старанно працював, і я дуже пишаюся тим, якою людиною він став. Будь ласка, підтримайте його маму, Карен, всю його сім'ю і друзів. Це добре серце і прекрасна душа пішли занадто рано. Я люблю тебе, синку. Спи спокійно, поки ми не зустрінемося знову", - написав шестиразовий чемпіон НБА.

Антрон був сином від першого шлюбу Піппена з Карен Макколлум. З другою дружиною Ларсою Скотті виховує чотирьох дітей.

Зауважимо, що Піппен мав прізвисько "Піп" у часи своєї феноменальної кар'єри й найбільше його пам'ятають за грою в складі "Чикаго Буллз", з якими він виграв шість титулів НБА.

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Автор: Артем Будрін