Яскрава масова бійка у київському Дербі / фото УХЛ
У Броварах під Києвом 20 грудня відбувся заключний поєдинок 19-го туру УХЛ.
У цьому матчі "Крижані вовки" приймали "Сокіл", повідомляє УХЛ.
Гості програвали 0:3 по ходу гри, але зробили камбек і в підсумку перемогли "вовків" з рахунком 6:3.
За 6 хвилин до кінця зустрічі хокеїсти вирішили порадувати вболівальників і влаштували масову бійку за участю сімох гравців.
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