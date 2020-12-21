Семеро гравців влаштували бійку на льоду.

У Броварах під Києвом 20 грудня відбувся заключний поєдинок 19-го туру УХЛ.

У цьому матчі "Крижані вовки" приймали "Сокіл", повідомляє УХЛ.

Гості програвали 0:3 по ходу гри, але зробили камбек і в підсумку перемогли "вовків" з рахунком 6:3.

За 6 хвилин до кінця зустрічі хокеїсти вирішили порадувати вболівальників і влаштували масову бійку за участю сімох гравців.

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Автор: Олег Давигора