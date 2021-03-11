У загальному заліку збірна України посіла друге місце.

У Словенії завершився Кубок світу з лижних перегонів та біатлону серед паралімпійців.

Як повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України в Facebook, збірна України на цих змаганнях завоювала 29 медалей і посіла друге місце в загальному заліку.

В української збірної в активі 6 золотих медалей, 10 срібних і 13 бронзових.

На першому місці в загальному заліку - Росія (49 медалей), на третьому - США (12).

Всі медалі збірної України

Лижні гонки

"Золото": Людмила Ляшенко - 2 (клас стоячи), Олександра Кононова - 1 (клас стоячи)

"Срібло": Олександра Кононова - 2 (клас стоячи), Людмила Ляшенко - 1 (клас стоячи), Ярослав Решетинський - 1 (з ураженням зору)

"Бронза": Юлія Батенкова-Бауман - 3 (клас стоячи), Дмитро Суярко - 1 (з ураженням зору), Тарас Радь - 1 (клас сидячи)

Біатлон

"Золото": Людмила Ляшенко - 3 (клас стоячи)

"Срібло": Тарас Радь - 2 (клас сидячи), Оксана Шишкова - 2 (з ураженням зору), Ірина Буй (стоячи), Юлія Батенкова-Бауман - 1 (клас стоячи)

"Бронза": Ярослав Решетинський - 2 (з ураженням зору), Олександра Кононова - 2 (клас стоячи), Юлія Батенкова-Бауман - 1 (клас стоячи), Тарас Радь, Василь Кравчук - 1 (клас сидячи), Оксана Шишкова - 1 (з ураженням зору)

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Автор: Антон Дудар