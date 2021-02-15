Жінка розповіла, що тренери інколи навіть малечу розбещують.

Знаменита нідерландська гімнастка, володарка срібної медалі чемпіонату світу 2002 року, Верона ван де Лер зізналася, чому пішла в порноіндустрію.

Про це повідомляє "Медуза".

"Мені це подобалося, я завжди це бачила просто роботою – це легально в Голландії, якщо тобі більше 18 років і ти платиш податки. Ніхто на мене не тиснув, було багато свободи", - поділилася думками Верона.

"Мені подобалася ця робота. Звісно, в якісь дні ти можеш відчувати себе погано чи хворіти. Але тоді я просто не працювала. Якщо не відчуваєш збудження, то немає сенсу щось знімати, тому що всі це помітять. Правда, дещо фейків все ж було: іноді доводилося занадто голосно стогнати. Голосніше, ніж у звичайному житті", - зізналася колишня спортсменка.

Також ван де Лер описала сексуальні домагання у спорті.

"Я знаю тих, кому подобаються зовсім молоденькі, навіть діти. Вони люблять торкатися до їх голої шкіри, сідниць або грудей", - шокувала ван де Лер.

Вона помітила, що у віці з 10 до 13 років їй доводилося роздягатися перед тренерами-чоловіками для зважування.

"Також у нас був фізіотерапевт, який під час лікувальних процедур доторкався до тих місць, куди доторкатися було неправильно", - додала колишня гімнастка.

Верона іноді виставляє в соціальні мережі занадто відверті світлини.

Читайте також:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем