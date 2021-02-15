Знаменита нідерландська гімнастка, володарка срібної медалі чемпіонату світу 2002 року, Верона ван де Лер зізналася, чому пішла в порноіндустрію.
Про це повідомляє "Медуза".
"Мені це подобалося, я завжди це бачила просто роботою – це легально в Голландії, якщо тобі більше 18 років і ти платиш податки. Ніхто на мене не тиснув, було багато свободи", - поділилася думками Верона.
"Мені подобалася ця робота. Звісно, в якісь дні ти можеш відчувати себе погано чи хворіти. Але тоді я просто не працювала. Якщо не відчуваєш збудження, то немає сенсу щось знімати, тому що всі це помітять. Правда, дещо фейків все ж було: іноді доводилося занадто голосно стогнати. Голосніше, ніж у звичайному житті", - зізналася колишня спортсменка.
Також ван де Лер описала сексуальні домагання у спорті.
"Я знаю тих, кому подобаються зовсім молоденькі, навіть діти. Вони люблять торкатися до їх голої шкіри, сідниць або грудей", - шокувала ван де Лер.
Вона помітила, що у віці з 10 до 13 років їй доводилося роздягатися перед тренерами-чоловіками для зважування.
"Також у нас був фізіотерапевт, який під час лікувальних процедур доторкався до тих місць, куди доторкатися було неправильно", - додала колишня гімнастка.
Верона іноді виставляє в соціальні мережі занадто відверті світлини.
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