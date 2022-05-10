Rutube – це провладний російський відеохостинг, який позиціонувався як заміна YouTube.

Російський відеохостинг Rutube, який через хакерські атаки не працює вже другу добу, звернувся до міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова українською мовою.

Про це повідомив Федоров у своєму Telegram.

"Непрацюючий другу добу Rutube заговорив українською. Працюватимемо далі, поки кремль не заговорить", - зазначив Федоров.

Російський відеохостинг у своєму пості звернувся до Федорова українською мовою.

"Ця атака стала ще одним приводом згуртуватися та підтримувати своїх. Дякуємо вам за піар та маємо повідомити, що ми могли б перекладати новини для вас, щоб ви не порушували стиль вашого каналу та не використовували російську мову", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, сайт відеохостингу Rutube досі недоступний.

"Ми справді зіткнулися з найсильнішою кібератакою за всю історію існування Rutube", - додали в прес-службі відеохостингу.

Довідка УНІАН, Rutube – це провладний російський відеохостинг, який позиціонувався як заміна YouTube.

Нагадаємо, IT-армія за минулий тиждень атакувала понад 200 російських онлайн-ресурсів.

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