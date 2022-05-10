Російський відеохостинг Rutube, який через хакерські атаки не працює вже другу добу, звернувся до міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова українською мовою.
Про це повідомив Федоров у своєму Telegram.
"Непрацюючий другу добу Rutube заговорив українською. Працюватимемо далі, поки кремль не заговорить", - зазначив Федоров.
Російський відеохостинг у своєму пості звернувся до Федорова українською мовою.
"Ця атака стала ще одним приводом згуртуватися та підтримувати своїх. Дякуємо вам за піар та маємо повідомити, що ми могли б перекладати новини для вас, щоб ви не порушували стиль вашого каналу та не використовували російську мову", - йдеться в повідомленні.
Тим часом, сайт відеохостингу Rutube досі недоступний.
"Ми справді зіткнулися з найсильнішою кібератакою за всю історію існування Rutube", - додали в прес-службі відеохостингу.
Довідка УНІАН, Rutube – це провладний російський відеохостинг, який позиціонувався як заміна YouTube.
Нагадаємо, IT-армія за минулий тиждень атакувала понад 200 російських онлайн-ресурсів.