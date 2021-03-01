Білл Гейтс також порівняв iOS та Android, зазначивши, що вважає кращими пристрої на базі останньої операційної системи.

Засновник Microsoft Білл Гейтс назвав найкращу, на його думку, мобільну операційну систему.

Про це повідомляє Macrumors.com.

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Гейтс зазначив, що не користується смартфонами Apple на постійній основі.

Білл Гейтс також порівняв iOS і Android, зазначивши, що вважає кращими пристрої на базі останньої операційної системи. "Деякі виробники Android-смартфонів попередньо встановлюють ПЗ від Microsoft, і це полегшує моє життя", — заявив засновник IT-корпорації. Підприємець також зазначив, що додатки від Microsoft більш плавно взаємодіють з ОС від Google.

Спікер підкреслив, що вже звик до телефонів на Android. "У багатьох моїх друзів є iPhone", - зізнався Гейтс, зауваживши, що питання вибору кращої ОС залишається дискусійним.

Капіталізація Apple

Капіталізація Apple становить $2,113 трлн. У четвертому кварталі 2020 року доходи компанії зросли на 21% і досягли рекордних $111,4 млрд.

23 лютого 2021 року на щорічних зборах акціонерів компанії генеральний директор Apple Тім Кук заявив про те, що корпорація Apple купила близько 100 компаній за останні шість років. Вона здійснює нове поглинання кожні три-чотири тижні.

24 лютого 2021 року глава Apple заявив, що коронавірусний рік став найкращим часом для інновацій.

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Автор: УНІАН