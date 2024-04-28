В Україні цю інформацію поки що не підтверджували.

Telegram заблокував офіційний чат-бот легіону "Свобода Росії". Також військові заявили про блокування низки українських чат-ботів.

"Під роздачу потрапив не тільки наш бот, а й низка інших офіційних чат-ботів збройних підрозділів і держструктур України. Ваша інформація в безпеці і не потрапить до рук силовиків: чат-бот є тільки інформаційною сторінкою і не зберігає ваші дані", - йдеться в заяві легіону.

Вони закликали людей, які намагаються зв'язатися з ними, користуватися тільки офіційними каналами, нагадавши, що російські спецслужби масово створюють боти-клони.

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Блокування ботів у Telegram: що відомо

Сьогодні ввечері в мережі з'явилися повідомлення про те, що Telegram заблокував українські чат-боти, які збирали дані про розташування військ і об'єктів російських окупантів.

Повідомлялося, що було заблоковано бот "Єворог", запущений Міністерством цифрової трансформації у 2022 році, а також бот Служби безпеки України. Варто зазначити, що в українських службах і міністерствах не підтверджували і не коментували цю інформацію.

Як відомо, останнім часом в Україні неодноразово порушувалося питання про можливість блокування месенджера.

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