Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що заборонити чи заблокувати Telegram в Україні неможливо.

Комітет з питань свободи слова Верховної Ради провів круглий стіл, учасники якого обговорювали в тому числі тему загрози національні безпеці від месенджера Telegram.

"Не обійшли співрозмовники увагою та тему загрози національній безпеці соціальної мережі "Телеграм". Учасники круглого столу переконані, що необхідно шукати шляхи для заборони її діяльності в Україні", - йдеться у підсумковому прес-релізі круглого столу "Журналістські стандарти та професійна етика в умовах війни" на сайті парламенту.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що заборонити чи заблокувати Telegram в Україні неможливо.

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"Наразі це питання так не стоїть. Повірте, знаю про що кажу. І взагалі, треба розділяти медіа в Телеграмі, які люди читають, а також спілкування в Телеграмі між собою. Читати медіа і користуватися месенджером в спілкуванні та пересилати чутливі документи - це різні речі. І на це треба звертати увагу. Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки. Просто потрібно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО. І далі душити проросійські сегменти медіаполя разом", - зазначив він.

За його словами, щодо спілкування в месенджері вже потрібно говорити і пояснювати, чому важливо дотримуватися певних правил.

"Це окрема розмова про безпеку. Тому я за те, щоб розділяти ці поняття", - додав Коваленко.

Робота Telegram в Україні - деталі

18 лютого у роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій. З проблемами зіткнулися користувачі зі всього світу, включаючи Україну. На проблеми в роботі соцмережі поскаржилися понад 5 тисяч разів за годину.

Найбільше користувачів скаржилися на неможливість відправки повідомлень. Також не працював пошук по чатах і каналах, а в декстопній версії не відображалися створені папки.

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