У браузері Edge з'явилася Нова бічна панель / фото Microsoft

Компанія Microsoft випустила свіже оновлення для свого браузера Microsoft Edge: тепер у браузера є нова бічну панель, яка допомагає ефективніше працювати в багатозадачному режимі.

Оновлення розгортається поступово через версію 104.0.1293.63, повідомляє The Verge.

Панель включає кілька інструментів та функцій:

  • пошук інформації в Інтернеті не закриваючи поточну вкладку;
  • функція "Дослідити": вона додає "контекстно релевантну інформацію для будь-якої сторінки". Наприклад, якщо відкрита вкладка з новиною про запуск ракети на місяць, функція виведе довідку про подію з "Вікіпедії";
  • корисні віджети – калькулятор, словник, конвертер одиниць виміру і тест швидкості інтернету;
  • безкоштовні міні-ігри;
  • доступ до списку останніх документів і додатків Word, PowerPoint і Excel. Самі документи відкриваються в новій вкладці;
  • доступ до Outlook: з панелі можна відправляти листи та переглядати календар. 

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Нова бічна панель повинна відобразитися автоматично, але якщо це не так, то виконайте комбінацію клавіш Control + Shift + /. У майбутньому Microsoft планує розширювати функціональність розділу.

Раніше УНІАН розповідав, як відключити збереження історії пошуку в популярних браузерах. Стане в пригоді для тих, хто не хоче весь час видаляти записи вручну.

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