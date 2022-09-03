Компанія Microsoft випустила свіже оновлення для свого браузера Microsoft Edge: тепер у браузера є нова бічну панель, яка допомагає ефективніше працювати в багатозадачному режимі.
Оновлення розгортається поступово через версію 104.0.1293.63, повідомляє The Verge.
Панель включає кілька інструментів та функцій:
- пошук інформації в Інтернеті не закриваючи поточну вкладку;
- функція "Дослідити": вона додає "контекстно релевантну інформацію для будь-якої сторінки". Наприклад, якщо відкрита вкладка з новиною про запуск ракети на місяць, функція виведе довідку про подію з "Вікіпедії";
- корисні віджети – калькулятор, словник, конвертер одиниць виміру і тест швидкості інтернету;
- безкоштовні міні-ігри;
- доступ до списку останніх документів і додатків Word, PowerPoint і Excel. Самі документи відкриваються в новій вкладці;
- доступ до Outlook: з панелі можна відправляти листи та переглядати календар.
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Нова бічна панель повинна відобразитися автоматично, але якщо це не так, то виконайте комбінацію клавіш Control + Shift + /. У майбутньому Microsoft планує розширювати функціональність розділу.
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