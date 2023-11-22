Розумний чат-бот прийме запит голосом й сам дасть відповідь в аудіоформаті.

OpenAI оголосила, що функція ChatGPT Voice тепер з'явилась і в безкоштовних акаунтів, що робить її доступною для широкої аудиторії. Голосову фічу представили в кінці вересня, але до цього моменту нею могли скористатися підписники ChatGPT Plus.

Тепер всі користувачі можуть використовувати голос, щоб вести діалог з чат-ботом, як з Siri, Alexa або Google Асистентом. ШІ-помічник прийме запит голосом й сам дасть відповідь в аудіоформаті, пише Engadget.

Голосова функція заснована на новій моделі перетворення тексту в мову, яка здатна генерувати звучання, схоже на людське: у ChatGPT є п'ять голосів на вибір, які створені за участю професійних акторів дубляжу. Послухати кожен з них можна за посиланням.

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Єдиний нюанс – ChatGPT Voice працює тільки в мобільному додатку (iOS, Android). А щоб почати розмову з ботом, зайдіть в налаштування мобільного додатку (Settings → New Features) і виберіть відповідну можливість.

Раніше у ChatGPT також з'явилася "пам'ять" – вона дозволить чат-боту не просто зберігати історію переписки, а й використовувати її для навчання. Поки ця функція доступна тестерам, пізніше її впровадять в релізну версію для всіх.

Творець ChatGPT Сем Альтман повертається до OpenAI

Сем Альтман таки повертається на пост гендиректора OpenAI після скандального звільнення на початку тижня. Заодно компанія змінила раду директорів – за даними джерел, це тимчасовий склад, який призначить нових членів вже постійного правління OpenAI.

Чим викликана сама ситуація останніх днів, досі достеменно не відомо. Втім, на новину про повернення Альтмана з радістю відреагували в соцмережах інші співробітники OpenAI, включаючи співзасновника компанії Грега Брокмана, який сказав, що він теж повертається в компанію.

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