В одному з попередніх оновлень ChatGPT навчився "бачити", "чути" та "говорити". Тепер його навчать запам'ятовувати вподобання користувачів.

Компанія OpenAI, розробники "розумного" чат-бота ChatGPT, розпочала тестування нових функцій, які офіційно представлені ще не були. Всі нововведення можна позначити одним терміном – функція "пам'яті".

Функція пам'яті дозволить ChatGPT не просто зберігати історію переписок, а й використовувати її для навчання. Таким чином, нейромережа зможе більше дізнатися про свого співрозмовника, і в майбутніх чатах будуватиме відповіді на основі його переваг, тобто більш персоналізовані, повідомляє ITHome.

Згідно із задумом розробників, ця функція додасть більш натуральний характер взаємодії з чат-ботом, наближаючи його до спілкування з реальним співрозмовником. Користувачі зможуть переконатись, що ШІ не просто відповідає за шаблоном, а дійсно пристосовується до індивідуальних особливостей кожної людини.

Відео дня

Ще одне цікава "фішка" – можливість віддати чат-боту команду з певними параметрами або умовами, які надалі будуть використовуватися штучним інтелектом. Наприклад, команда "завжди писати програмний код на Phyton", змусить ChatGPT будь-який вихідний код писати тільки за допомогою даної мови програмування.

Також розробники передбачили функцію "скидання пам'яті", яка потрібна, щоб чат-бот "забув" все, про що "дізнався" в момент спілкування. Також буде можливість виділити ту чи іншу інформацію, яку ШІ повинен забути, наприклад, "забудь про останній проєкт, про який я говорив".

На даному етапі ці нововведення доступні лише обмеженому колу тестерів. Якщо тестування пройде вдало, їх впровадять в релізну версію для всіх.

Творця ChatGPT звільнили з власної ж компанії

Днями OpenAI, розробник ChatGPT, несподівано оголосив про звільнення свого керівника і співзасновника Сема Альтмана. В якості причини була вказана "нещирість".

Сьогодні Microsoft оголосила, що забирає Альтмана та інших співробітників OpenAI собі в команду. А OpenAI ставить на роль тимчасового глави співзасновника Twitch Еммета Шира.

Вас також можуть зацікавити новини: