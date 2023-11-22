Це рішення стало результатом тиску на компанію з боку співробітників, які пригрозили масовим звільненням, якщо Альтмана не повернуть на посаду.

Компанія OpenAI поверне Сема Альтмана на посаду генерального директора після його скандального звільнення кілька днів тому та призначить нових членів директорів. Це рішення стало результатом тиску на компанію з боку співробітників, які пригрозили масовим звільненням, якщо Альтмана не повернуть на посаду.

Як пише Bloomberg, Альтман повертається на посаду головного виконавчого директора, а раду директорів очолить Брет Тейлор, колишній співдиректор Salesforce Inc. і колишній директор Twitter. Також у раду директорів будуть призначені Ларрі Саммерс, екс-міністр фінансів США, і чинний член ради Адам Д'Анджело, співзасновник та генеральний директор Quora Inc.

Змінена рада може бути не остаточною: її основним пріоритетом є призначення та вибір до дев’яти нових директорів, повідомляє видання з посиланням на джерела. Склад правління виявився головним спірним питанням під час переговорів, і сторони все ще визначають, хто з членів — окрім призначеного Д’Анджело — залишиться в новій раді OpenAI.

Відео дня

Альтман погодився не бути членом правління спочатку, щоб укласти угоду, повідомило джерело. Цілком ймовірно, що Альтман зрештою приєднається до ради директорів. Найбільший спонсор OpenAI, Microsoft Corp., ймовірно, теж матиме представництво в новій раді.

На новину про повернення Альтмана з радістю відреагували в соцмережах інші співробітники OpenAI, включаючи співзасновника компанії Грега Брокмана, який сказав, що він теж повертається в компанію.

Скандал зі звільненням Сема Альтмана - що відомо

17 листопада компанія OpenAI, яка розробила ChatGPT, несподівано оголосила про звільнення свого керівника Сема Альтмана "через нещирість".

Альтман перейшов в Microsoft, де мав очолити "нову групу передових досліджень в області штучного інтелекту". Також окрім Альтмана Microsoft забрала собі в команду й інших колишніх співробітників OpenAI, включаючи співзасновника компанії Грега Брокмана.

Водночас чи не наступного дня ЗМІ повідомили, що OpenAI хоче повернути Альтмана назад через тиск з боку співробітників. Після звільнення Альтмана понад 500 із 700 співробітників OpenAI підписали лист до керівництва компанії з вимогою повернути Альтмана, погрожуючи у протилежному випадку звільнитися та приєднатися до команди Альтмана в Microsoft.

Вас також можуть зацікавити новини: