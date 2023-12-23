У Chrome додали синхронізацію груп вкладок і звіт про споживання оперативної пам'яті, а також виправили вразливість нульового дня.

Google випустила чергове корисне оновлення для головного браузера в світі Chrome. Він приніс три нові функції, яких йому давно не вистачало, а також полагодив уразливість нульового дня.

Що нового в Google Chrome

Перше – синхронізація груп вкладок. Тепер ви можете зберігати свої групи вкладок, щоб отримати до них доступ на інших комп'ютерах і пристроях, прив'язаних до вашого Google-аккаунту.

Друга корисна функція – браузер навчився відстежувати "важкі" сайти, показуючи, скільки мегабайт або гігабайт використовує та чи інша вкладка. Це нововведення насамперед орієнтоване на власників слабких ПК і ноутбуків.

Третя опція – "Перевірка безпеки". Цей інструмент попереджає, якщо який-небудь з ваших збережених паролів був скомпрометований внаслідок витоку даних, підказуючи, які паролі краще замінити. Заодно браузер навчили визначати, які сайти надсилають занадто багато повідомлень.

Також Google в новому оновленні закрила вже восьму за 2023 рік уразливість нульового дня Chrome. І вона вже активно експлуатується зловмисниками, тому краще не зволікати з установкою апдейта.

Відео дня

Оновлення Chrome 120.0.6099.130 вже доступне для Windows, macOS та Linux. Перевірити його наявність можна через меню в розділі "Довідка" → "Про браузер Chrome".

Раніше компанія Google вибрала найкращі розширення для Chrome у 2023 році. Втім, вони призначені не тільки для "хрому", але і інших браузерів на движку Chromium, в тому числі Edge і Opera.

А УНІАН ділився лайфхаком, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше: ці поліпшення додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них напевно не знає. З ними ви радикально поліпшите роботу браузера.

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