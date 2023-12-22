Google обрала найкращі розширення для Chrome у 2023 році / фото ua.depositphotos.com

Пошуковий гігант Google вибрав 12 найкращих розширень для свого браузера Chrome у 2023 році, які допоможуть ефективніше працювати і відпочивати.

Для зручності групи розширень розділили за категоріями: для роботи з контентом, для ігор, для підвищення продуктивності і так далі. Показово, що в топі немає жодного VPN або блокувальника реклами.

Виконуйте завдання швидше:

  • Scribe – сервіс для швидкого створення покрокових інструкцій на будь-яку тему;
  • DeepL Translate – найкращий онлайн-перекладач, працює як для читання, так і для набору тексту;
  • QuillBot – перевіряє грамотність і "складність" тексту.
  • Sider – бічна панель з ChatGPT, Gemini і Claude;
  • Teal – сервіс для пошуку роботи, відстежує компанії і вакансії в одному місці.

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Легко діліться нотатками про зустрічі:

  • Transkriptor – автоматично розшифровує аудіо в текст, підтримує 100 мов.

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Модернізуйте свій браузер:

  • Bonjourr – допомагає налаштувати красиву домашню сторінку Chrome без відволікаючих елементів.

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Додайте більше інструментів для спеціальних можливостей

  • Speechify – озвучує друкований текст реалістичними голосами;
  • Equalizer – дозволяє детально налаштувати звуки в браузері.

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Для ігор:

  • Boxel 3D – гра-головоломка, в якому потрібно мислити нестандартно;
  • BTRoblox – додає на сайт гри Roblox додаткові можливості.

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Знайдіть найкращі ціни:

  • Coupert – агрегатор купонів і пропозицій з кешбеком.

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Як відомо, з 2024 року в Chrome зникне можливість блокувати рекламу – це торкнеться і інших веб-браузерів на движку Chromium. І, судячи з усього, єдиною альтернативою буде перехід на Firefox, де розширення-блокувальники працюють в штатному режимі.

А УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше: ці поліпшення додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них напевно не знає. З ними ви радикально поліпшите роботу браузера.

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