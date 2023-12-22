Вони призначені не тільки для Chrome, а й інших браузерів на движку Chromium, в тому числі Edge і Opera.

Пошуковий гігант Google вибрав 12 найкращих розширень для свого браузера Chrome у 2023 році, які допоможуть ефективніше працювати і відпочивати.

Для зручності групи розширень розділили за категоріями: для роботи з контентом, для ігор, для підвищення продуктивності і так далі. Показово, що в топі немає жодного VPN або блокувальника реклами.

Виконуйте завдання швидше:

Scribe – сервіс для швидкого створення покрокових інструкцій на будь-яку тему;

DeepL Translate – найкращий онлайн-перекладач, працює як для читання, так і для набору тексту;

QuillBot – перевіряє грамотність і "складність" тексту.

Sider – бічна панель з ChatGPT, Gemini і Claude;

Teal – сервіс для пошуку роботи, відстежує компанії і вакансії в одному місці.

Відео дня

Легко діліться нотатками про зустрічі:

Transkriptor – автоматично розшифровує аудіо в текст, підтримує 100 мов.

Модернізуйте свій браузер:

Bonjourr – допомагає налаштувати красиву домашню сторінку Chrome без відволікаючих елементів.

Додайте більше інструментів для спеціальних можливостей

Speechify – озвучує друкований текст реалістичними голосами;

Equalizer – дозволяє детально налаштувати звуки в браузері.

Для ігор:

Boxel 3D – гра-головоломка, в якому потрібно мислити нестандартно;

BTRoblox – додає на сайт гри Roblox додаткові можливості.

Знайдіть найкращі ціни:

Coupert – агрегатор купонів і пропозицій з кешбеком.

Як відомо, з 2024 року в Chrome зникне можливість блокувати рекламу – це торкнеться і інших веб-браузерів на движку Chromium. І, судячи з усього, єдиною альтернативою буде перехід на Firefox, де розширення-блокувальники працюють в штатному режимі.

А УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше: ці поліпшення додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них напевно не знає. З ними ви радикально поліпшите роботу браузера.

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