Пошуковий гігант Google вибрав 12 найкращих розширень для свого браузера Chrome у 2023 році, які допоможуть ефективніше працювати і відпочивати.
Для зручності групи розширень розділили за категоріями: для роботи з контентом, для ігор, для підвищення продуктивності і так далі. Показово, що в топі немає жодного VPN або блокувальника реклами.
Виконуйте завдання швидше:
- Scribe – сервіс для швидкого створення покрокових інструкцій на будь-яку тему;
- DeepL Translate – найкращий онлайн-перекладач, працює як для читання, так і для набору тексту;
- QuillBot – перевіряє грамотність і "складність" тексту.
- Sider – бічна панель з ChatGPT, Gemini і Claude;
- Teal – сервіс для пошуку роботи, відстежує компанії і вакансії в одному місці.
Легко діліться нотатками про зустрічі:
- Transkriptor – автоматично розшифровує аудіо в текст, підтримує 100 мов.
Модернізуйте свій браузер:
- Bonjourr – допомагає налаштувати красиву домашню сторінку Chrome без відволікаючих елементів.
Додайте більше інструментів для спеціальних можливостей
- Speechify – озвучує друкований текст реалістичними голосами;
- Equalizer – дозволяє детально налаштувати звуки в браузері.
Для ігор:
- Boxel 3D – гра-головоломка, в якому потрібно мислити нестандартно;
- BTRoblox – додає на сайт гри Roblox додаткові можливості.
Знайдіть найкращі ціни:
- Coupert – агрегатор купонів і пропозицій з кешбеком.
Як відомо, з 2024 року в Chrome зникне можливість блокувати рекламу – це торкнеться і інших веб-браузерів на движку Chromium. І, судячи з усього, єдиною альтернативою буде перехід на Firefox, де розширення-блокувальники працюють в штатному режимі.
А УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше: ці поліпшення додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них напевно не знає. З ними ви радикально поліпшите роботу браузера.