Тепер українські користувачі можуть додавати музику в Stories на території України.

На території України стала доступна функція Instagram Music, яка дозволяє користувачам додавати музику при публікації Stories.

Додавання в українському сегменті популярної соцмережі нової функції, яка вперше з'явилася в Instagram ще в 2018 році, помітили користувачі соцмереж.

Варто зазначити, що до цього українські користувачі могли додавати музику до Сторіз, лише перебуваючи у країнах, де ця функція була доступна. Проте їхні підписники, які перебували в Україні, все одно не могли прослухати музику.

Як додати музику в Stories в Instagram:

1. При розміщенні Сторіз необхідно зайти в "меню стікерів" і вибрати функцію додавання музики, як показано на фото нижче.

2. Після цього зі списку можна вибрати мелодію, якою можна буде супроводити вашу сторіз. В процесі підбору музики можна буде вибрати конкретний шматок пісні, який ви б хотіли додати. Також існує кілька форматів музики в сторіс – іконкою з обкладинкою музичного альбому або біжучим рядком з текстом композиції.

Як повідомляв УНІАН, раніше на тлі масової критики від користувачів Instagram вирішив відмовитися від деяких останніх нововведень і повернутися до попереднього дизайну сервісу.

Зокрема, соцмережа позбавиться нового дизайну стрічки публікацій, який передбачає повноекранне відображення постів в стилі TikTok. Крім того, в стрічці Instagram тимчасово стануть рідше з'являтися рекомендовані пости від випадкових акаунтів.