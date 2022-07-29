Соцмережа прибере новий дизайн стрічки в стилі TikTok, а також уріже частку рекомендацій.

На тлі масової критики від користувачів Instagram у найближчі тижні відмовиться від деяких останніх нововведень й повернеться до попереднього дизайну сервісу.

Про це розповів глава соцмережі Адам Моссері.

Зокрема, соцмережа позбавиться від нового дизайну стрічки публікацій, який передбачає повноекранне відображення постів в дусі TikTok. Крім того, в стрічці Instagram тимчасово стануть рідше з'являтися рекомендовані пости від випадкових акаунтів.

За словами Моссері, компанія "зробить великий крок назад і перегрупується", щоб повернутися з новими ідеями щодо поліпшення сервісу. В майбутньому в Instagram все одно з'являться оновлення, але вже з урахуванням побажань користувачів.

Раніше в мережі запустили флешмоб "Make Instagram Instagram Again" в якому взяли участь багато користувачів, в тому числі телезірка і модель Кайлі Дженнер. Вони висловлювали невдоволення, що соцмережа втратила свою самобутність й тепер намагається "бути як TikTok".

У відповідь Адам Моссері зазначив, що самі користувачі лайкають і постять відео частіше, ніж фото, тому зміни платформи необхідні. І додав, що вони "тільки на початку цього шляху".

Нагадаємо, що TikTok обігнав Google і став найбільш відвідуваним сайтом в 2021 році. Ще рік тому платформа з короткими роликами займала лише 7-у сходинку, але торік зуміла обійти всіх конкурентів.

Раніше УНІАН вже писав, що український TikTok вивели зі спільного з РФ регіону і перевели в Європейський. Перебування України в одному регіоні з країною-агресором призводило до багатьох випадків блокувань контенту. Зокрема, пов'язаного з війною.

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