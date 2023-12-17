Зараз компанія продовжує відновлювати працездатність своєї системи.

Компанія Київстар все ще працює над відновленням повної працездатності своєї системи після російської кібератаки, говорити про нарахування компенсацій клієнтам поки рано. Про це в коментарі LIGA.net повідомила представник оператора Ірина Леличенко.

За її словами, одним з останніх досягнень стало відновлення роботи сервісу VPN, зараз ведеться робота над відновленням послуг M2M для бізнес-клієнтів. Також у найближчих планах - відновити послугу SMS.

Відзначається, що в деяких населених пунктах, в тому числі в Києві, все ще спостерігаються локальні перебої з наданням послуги "Домашнього Інтернету". Щоб прискорити відновлення системи, компанія задіяла весь доступний персонал, в тому числі з інших регіонів.

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Оператор попереджає, що поки система не відновлена повністю, мобільний Інтернет може працювати зі зниженою швидкістю.

Питання нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли скористатися оплаченими послугами, відкладено до того моменту, коли всі послуги будуть відновлені і система буде повністю стабілізована.

Хакерська атака на Київстар - останні новини

Як писав УНІАН, 15 грудня Київстар заявив про відновлення послуги мобільного Інтернету по всій країні. Загалом до роботи повернулися понад 95% базових станцій мобільного зв'язку.

Експерти у сфері кібербезпеки рекомендували клієнтам Київстару поміняти всі паролі. Відзначається, що росіяни могли отримати доступ до даних клієнтів, щоб потім використовувати їх для подальших своїх кібероперацій.

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