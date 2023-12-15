Компанія активно працює над запуском SMS та відновленням доступу до "Мій Київстар".

Мобільний оператор "Київстар" повністю відновив роботу мобільного інтернету в усій країні та переважної більшості базових станцій мобільного зв’язку. Про це компанія повідомила у своєму Facebook.

Зазначається, що "Київстар" відновив доступ до мобільного інтернету у всій країні, активно працює над запуском SMS та відновленням доступу до "Мій Київстар" та поновив роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку.

"Мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G. Це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись. Навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Проте, наші спеціалісти оперативно їх усувають", - уточнили у компанії.

Як відомо, 12 грудня в роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій. Повністю були відсутні мобільний зв'язок, інтернет та не працював сайт оператора. В компанії пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки.

Проблеми у роботі "Київстар" - останні новини

13 грудня стало відомо, що "Київстар" потроху починає "оживати" після масштабного збою. Зокрема, компанія почала відновлювати сервіс голосових дзвінків. При цьому послуга мобільного інтернету все ще залишалася недоступною.

У п'ятницю, 15 грудня, "Київстар" стабілізував роботу зв'язку в Києві. Як сказали у компанії, "ця хакерська атака перетворилась в багатогодинний марафон роботи".

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