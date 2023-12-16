Аналітики зауважили, що вона була дуже масштабною.

Кібератака на "Київстар" була однією з найбільших подібних операцій з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться в огляді британської розвідки. "З огляду на те, що постраждали українські урядові ресурси та екстрені служби, цей інцидент є однією з наймасштабніших деструктивних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного російського вторгнення", - висловили думку аналітики британської розвідки.

Кібератака на "Київстар"

12 грудня найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар", який забезпечує мобільним зв'язком та домашнім інтернетом понад половину населення, зазнав кібератаки. Її наслідки тривали більше двох діб.

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Внаслідок атаки користувачі залишилось без мобільного зв'язку і інтернету. Кібератака також вивела з ладу сирени повітряної тривоги, деякі банки, банкомати й торгові термінали.

Пізно увечері 15 грудня мобільний оператор "Київстар" повністю відновив роботу мобільного інтернету в усій країні та переважної більшості базових станцій мобільного зв’язку. Компанія продовжувала працювати над запуском SMS та відновленням доступу до "Мій Київстар".

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