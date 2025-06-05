Google пообіцяла провести перевірку за цим фактом.

Американська компанія Meta і російський "Яндекс" відстежували активність користувачів Android у браузері без їхньої згоди, а потім використовували дані у своїх додатках, ідеться у дослідженні.

Стверджується, що трекери Meta Pixel і "Яндекс Метрики", які власники багатьох сайтів встановлюють для збору статистики щодо відвідуваності, пересилають унікальні ідентифікатори з браузерів до Facebook та Instagram (входять до Meta) і "Яндекс" через локальні порти. У результаті трекери дають змогу деанонімізувати користувачів – механізм працює навіть у режимі інкогніто.

При цьому про злом системи не йдеться – використовувалась стандартна функція Android, що дає змогу додаткам визначати, які інші програми встановлені на пристрої та з ким вони обмінюються даними. Однак у поєднанні з трекерами, розміщеними на мільйонах сайтів, ця можливість перетворилася на потужний інструмент відстеження активності користувачів.

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Як сказано в дослідженні, це роками давало змогу підвищувати ефективність реклами, яку бачили мільйони людей. Meta почала застосовувати цей підхід у вересні минулого року, тоді як "Яндекс" – ще в 2017-му.

Meta і "Яндекс" у коментарях для Ars Technica визнали факти, викладені в дослідженні, але спробували мінімізувати їхню значимість. Представники компаній заявили, що лише використовували доступні в операційній системі Android технічні можливості, не побачивши в політиці Google прямої заборони на подібні дії.

Наразі обидві компанії припинили використання цієї практики і ведуть консультації з Google. Остання пообіцяла провести перевірку за цим фактом.

Раніше УНІАН розповідав, як Google непомітно встановила на мільярд смартфонів програму-шпигун. Компанія стверджує, що її нова програма не передбачає стеження, але користувачі не радіють, що її було встановлено без їхнього відома.

Тим часом Android-телефони та iPhone отримали важливе оновлення для боротьби проти стеження. Хоч смарт-мітки були створені для того, щоб допомагати знаходити особисті речі, часто їх використовують для відстеження людей і чужого майна.

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