Хоч смарт-мітки були створені для того, щоб допомагати знаходити особисті речі, часто їх використовують для відстеження людей і чужого майна.

Компанії Apple і Google об'єдналися для боротьби зі стеженням за своїми користувачами. У свіжому оновленні iOS 17.5 з'явилася опція оповіщення про сторонні Bluetooth-трекери, як і на Android-пристроях версії 6.0 і новіше.

Функція отримала назву Detecting Unwanted Location Trackers ("Виявлення небажаних трекерів місця розташування"). Тепер смартфони попереджатимуть користувачів про знаходження поблизу бездротового трекера, якщо він не знав про стеження і хоче його припинити, йдеться на сайті Apple.

Обидві компанії впровадили ці сповіщення в оновлення своїх мобільних ОС. Користувачі отримають сповіщення про знаходження поруч такого трекера, який переміщується разом із ними. Вони зможуть увімкнути звуковий сигнал, щоб трекер було легше виявити, а також отримати інструкції з безпеки, зокрема знімок екрана картки та вимкнення трекера шляхом вилучення батареї.

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Раніше ЗМІ розповідали про випадки, коли зловмисники використовували трекери для незаконного стеження, наприклад, підкидаючи їх у сумку або автомобіль. У 2022 році Apple навіть отримала груповий позов через стеження через мітки AirTag.

Наразі Apple і Google працюють над створенням галузевої специфікації для подібних пристроїв, яка вимагає від сторонніх компаній наявність повідомлень про небажане стеження. Багато компаній, включно з Chipolo, eufy, Jio, Motorola і Pebblebee, вже взяли на себе це зобов'язання.

Наприкінці квітня Samsung випустила важливе оновлення для своїх девайсів і попросила не зволікати з установкою. Воно вносить зміни в підтримувані діапазони і безпосередньо впливає на функціонування екстрених викликів.

А вже у вересні відбудеться реліз iOS 18, яку називають найбільшим оновленням в історії iPhone. Окрім нейромережевих функцій, користувачам дозволять налаштовувати робочий стіл як їм завгодно, прямо як на Android.

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