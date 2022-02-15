Служби держбанку працюють в посиленому режимі для запобігання можливих нових атак.

Державний банк України "Ощадбанк" відновив роботу своїх сервісів після DDoS атаки: клієнтам доступні сайт, мобільний додаток, банкоматна та термінальна мережі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Ощадбанку".

"Відповідні служби банку працюють у посиленому режимі задля забезпечення своєчасного якісного обслуговування клієнтів та запобігання можливим атакам у майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 лютого прес-служба банка повідомила, що "Ощадбанк" зазнав DDoS атаки.

Зазначалось, що всі системи банку захищені та працюють в штатному режимі, спостерігається лише уповільнення входу до системи Ощад24/7 "через додаткове навантаження на канали зв’язку".

Сьогодні також була здійснена DDoS атака на додаток "Приват24".

За словами прес-секретаря банку Олега Серги, протягом однієї години під час атаки деякі сервіси (АТМ, ТСО) не працювали. Починаючи з 16:30, ці сервіси були відновлені.

Також він повідомив, що "спостерігається нестабільність в доступі до "Приват24".

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