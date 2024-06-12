Раніше приховати свої лайки від інших користувачів могли лише підписники X Premium.

Соцмережа X (колишній Twitter) починає впроваджувати функцію "приватних лайків" для всіх користувачів. Нововведення підтвердив Ілон Маск, заявивши, що вкладка "Подобається" в профілях користувачів незабаром зникне, передає портал The Verge.

У такий спосіб компанія хоче захистити суспільний імідж користувачів, оскільки "багато людей почуваються збентеженими" через те, що їм подобається "гострий" контент. Раніше приховати свої "лайки" від інших користувачів могли лише власники преміум-акаунтів у X.

Для авторів твітів змін не буде: вони, як і раніше, зможуть дізнатися, кому сподобалася їхня публікація, і кількість лайків, але їм не буде видно лайки людей у чужих публікаціях. Впровадження цієї зміни вже почалося.

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The Vergе пише, що наприкінці 2023 року Маск повідомив інженерам Х про бажання повністю позбутися лічильника лайків і репостів під повідомленнями. Власник соцмережі вважає, що така інформація візуально захаращує контент, і замість цього варто приділити більше уваги переглядам публікацій (їх ще називають "покази").

Показово, до того, як Ілон Маск купив Twitter, колишні керівники розвивали ідею "дизлайків" за аналогією з Reddit – там користувачі можуть лайкати або дизлайкати кожен коментар, і це не впливає на те, наскільки високо він підіймається в треді. Передбачалося, що це мало б позитивно позначатися на якості бесід.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на платформі Ілона Маска дозволили публікувати порно. У твіттері й до цього публікували матеріали 18+, оскільки її правила прямо не забороняли, але й не дозволяли це. Тепер такий контент дозволили офіційно.

Водночас ЗМІ писали, що Ілон Маск подумує про блокування "X" у Європі через закон ЄС про цифрові послуги. Закон наказує крупним технологічним соцмережам обмежувати поширення "шкідливого і нелегального контенту" і розкрити принцип роботи рекомендаційних алгоритмів.

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