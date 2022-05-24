Також повідомляється, що пропав і домашній Інтернет.

Сьогодні, 24 травня, в Херсон зник мобільний зв'язок.

Про це повідомляє Суспільне.

За даними журналістів, зник зв'язок Київстар і Vodafone. ЗМІ повідомляють, що це сталося після вибуху.

Також повідомляється, що пропав і домашній Інтернет. На даний момент ситуація така, що у когось повернувся зв'язок, у когось пропав домашній Інтернет від Київстар.

Пізніше стало відомо, що мобільний зв'язок оператора Київстар у Херсоні з'явився, Vodafone – ні.

Про повне відновлення зв'язку та інтернету поки мови не йде.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому російськими військами Херсоні повністю запрацював Український мобільний зв'язок після того, як в кінці квітня вона пропала. Тоді в результаті бойових дій був обірваний працюючий оптичний кабель, який йшов від сусіднього міста до Херсона і давав можливість працювати базовим станціям. ЗМІ писали, що РФ направила весь інтернет-трафік в окупованій Херсонській області через свою інфраструктуру, щоб ввести цензуру.

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