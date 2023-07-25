Також спробу Ілона Маска зняти вивіску Twitter зі штаб-квартири компанії в Сан-Франциско зупинила поліція.

Рішення мільярдера Ілона Маска змінити бренд Twitter на X може бути складним з юридичної точки зору, оскільки компанії, включаючи Meta і Microsoft, вже мають права інтелектуальної власності на ту саму букву.

Як повідомляє Reuters, X настільки широко використовується та цитується в торгових марках, що є кандидатом на юридичні оскарження, і компанія, раніше відома як Twitter, може зіткнутися з власними проблемами, захищаючи свій бренд X у майбутньому.

"Існує 100% ймовірність того, що хтось подасть до суду на Twitter через це", - зазначив адвокат із торгових марок Джош Гербен, який нарахував майже 900 активних реєстрацій торгових марок у США, які вже охоплюють літеру X у багатьох галузях.

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Зазначається, що власники торгових марок, які захищають такі речі, як назви брендів, логотипи та слогани, що ідентифікують джерела товарів, можуть подати заяву про порушення, якщо інший бренд призведе до плутанини споживачів. Засоби захисту варіюються від грошової компенсації до блокування використання.

Так, корпорація Майкрософт з 2003 року володіє торговою маркою X, пов’язаною з системою відеоігор Xbox. Meta Platforms володіє федеральною торговою маркою, зареєстрованою в 2019 році, яка покриває синьо-білу літеру X для полів, включаючи програмне забезпечення та соціальні мережі.

За словами Гербена, Meta та Microsoft, швидше за все, не подадуть до суду, якщо не відчують загрози через те, що X Twitter зазіхає на капітал бренду, який вони створили в листі.

Крім того, як повідомляє The Telegraph, спробу Ілона Маска зняти вивіску Twitter зі штаб-квартири компанії в Сан-Франциско зупинила поліція після того, як мільярдер не зміг отримати відповідні дозволи міста.

В компанії найняли працівників, щоб видалити слово Twitter і логотип з синім птахом з вивіски біля офісу компанії. У понеділок робітник видалив символ "@", а також літери "t", "w", "i", "t" і "t" з половини гігантського знака.

Однак роботи були припинені після того, як на місце викликали поліцію через "можливе несанкціоноване перекриття вулиці". Після завершення роботи залишилися лише літери "er" і логотип синього птаха.

Зазначається, що вивіска, яка має майже три поверхи заввишки з годинником на нижній частині, була іконою штаб-квартири компанії, оскільки вона зайняла будівлю в 2012 році.

"Поліція прибула після отримання скарги від керівництва будівлі, яке повідомило, що їм не повідомляли про зміни. Пізніше офіційні особи заявили, що ситуація була непорозумінням, але Департамент будівельної інспекції Сан-Франциско сказав, що він визначає, чи потрібен компанії дозвіл на зміну написів на вивісці", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до договору оренди компанії, для зміни вивіски потрібен письмовий дозвіл орендодавців, компанії Shorenstein і JP Morgan.

Перейменування Twitter - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 липня власник Twitter Ілон Маск оголосив про зміну логотипу соціальної платформи: "Скоро ми попрощаємось з брендом Twitter і поступово, з усіма пташками". - написав тоді Маск.

І вже 24 липня Ілон Маск опублікував у Twitter новий логотип "X" замість відомого синього птаха й фактично перейменував відому соціальну мережу. Крім того, Ілон Маск зазначив, що домен X.com уже перенаправляє на сайт Twitter.

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