В компанії розпочався анонсований перехід до нового логотипу.

Американський мільярдер Ілон Маск опублікував у Twitter новий логотип "X" замість відомого синього птаха й фактично перейменував відому соціальну мережу. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у понеділок Ілон Маск і головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно оприлюднили логотип для платформи соціальних медіа, який містив білий "X" на чорному фоні як заміну знайомого символу синього птаха.

У відповідь на твіт із запитанням, як твіти називатимуться під "X", Ілон Маск відповів "x's".

Відео дня

Крім того, Ілон Маск зазначив, що домен X.com уже перенаправляє на сайт Twitter.

Соцмережа Twitter змінює назву - що передувало

Як повідомляв УНІАН, власник Twitter Ілон Маск уже змінював логотип Twitter - у квітні лого пташки було тимчасово замінене на іконку криптовалюти Dogecoin у вигляді собаки породи Сіба-іну. Після цього вартість Dogecoin на біржі Binance зросла на 30%.

Крім того, Маск вже закрив можливість читання постів тим, хто не має акаунта в Twitter, а також вирішив обмежити кількість безкоштовних повідомлень.

А вже 23 липня власник Twitter Ілон Маск оголосив про зміну логотипу соціальної платформи: "Скоро ми попрощаємось з брендом Twitter і поступово, з усіма пташками". - написав тоді Маск.

Вас також можуть зацікавити новини: