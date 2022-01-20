Багато користувачів мережі захоплені поезією Жадана.

Останнім часом український сегмент TikTok стає дедалі популярнішим, а у тренди цієї соцмережі "залітають" вірші наших поетів. Наприклад, несподівано "злетів" вірш Сергія Жадана "Жінка з чорним, як земля, волоссям".

Цей поетичний твір продекламував користувач TikTok Віталій Гордієнко. Користувачі соцмережі записують жартівливі, красиві та романтичні відео, накладені на аудіо з віршем Жадана.

Нижче УНІАН зібрав для вас добірку топ-відео TikTok з віршем Жадана "Жінка з чорним, як земля, волоссям". Так, на одних кадрах показано романтичне місто Львів, на інших - дівчата пишуть, що хотіли б щодня чути такі слова, на третіх - захоплення поезією Жадана.

Хто такий Сергій Жадан

Сергій Жадан — український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма".

Читайте такожКонцерт відомого в Україні рок-гурту не відбувся через порушення карантинних вимог

Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена", "Список кораблів" та інших.

Літературні твори Сергія Жадана одержали численні національні та міжнародні нагороди. Ведучий на радіо "Тризуб ФМ", "Радіо НВ".

Нагадаємо, раніше в український сегмент надпопулярної соцмережі TikTok у тренди несподівано вирвався вірш поета Василя Стуса. Звук "терпи, терпи, терпець тебе шліфує" накладають на різні життєві ситуації, відео виходять дуже кумедними.

Вас також можуть зацікавити новини: