У список потрапили моделі від Samsung, Apple, Google і OnePlus, які були випущені за останні два роки.

Вибрати недорогий, але при цьому якісний телефон буває нелегко. Редакція порталу Engadget обрала на їхню думку найкращі смартфони середнього сегмента, що вийшли у 2021-2022 роках, і визначила переможців у декількох категоріях.

Під середнім сегментом маються на увазі смартфони, які коштують від 400 до 600 доларів. Переважно упор в них робиться на хорошу камеру та батарею, а також дисплей з високою частотою оновлення.

Найкращий Android-смартфон середнього класу

Так, за версією Engadget, найкращим й універсальним рішенням є смартфон Google Pixel 5A c підтримкою 5G. Він оснащений найкращими камерами серед конкурентів, найбільшим акумулятором серед всіх гуглофонів, а також топовим стандартом IP68 для захисту від води й пилу.

При цьому фахівці відзначили серед мінусів застарілий чипсет Snapdragon 765g, а також екран з частотою оновлення зображення 60 Гц. Ціна на такий гаджет в Україні стартує від 16 тис.грн.

Найкращий (і єдиний) Айфон середнього класу

За версією Engadget, iPhone SE 3-го покоління – мабуть, найкращий смартфон, який можна купити менш ніж за $600. Жоден інший пристрій в цьому сегменті не може позмагатися з "айфонівським" процесором A15 Bionic.

Попри всі свої чесноти, iPhone SE (2022) оснащений застарілим IPS-дисплеєм з одними з найбільших рамках на ринку. Втім, це не дивно: SE використовує дизайн iPhone 6, якому через два роки виповниться десять років.

Смартфон середнього класу з найкращим екраном

Galaxy A53 5G – не топовий дешевий смартфон Samsung за співвідношенням ціна-якість, який, однак, користується великою популярністю по всьому світу. В Україні його ціна становить близько 16-17 тис.грн.

Головними його перевагами вважаються 6.5-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів і частотою оновлення екрана 120 Гц. Серед інших відмінних характеристик – акумулятор місткістю 5000 мАг і універсальна система камер.

Єдиним недоліком Galaxy A53 5G згадується процесор Exynos 1280, який не сильно покращився в порівнянні з попередником.

Ультрабюджетний варіант з 5G

Найкращим серед бюджетних смартфонів до $200 за версією Engadget визнано OnePlus Nord N200. Модель оснащена великою батареєю місткістю 5000 мАг, якої вистачить на цілий день використання, 6,49-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1080p і підтримкою 5G.

Збалансований смартфон середнього цінового сегмента в Україні продають за 6-7 тис.грн.

Раніше УНІАН вже писав, що Ultra-версія Samsung Galaxy S22 була визнана найкращим фотофлагманом 2022 року за версією фахівців порталу XDA-Developer. У тест також потрапили Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro та інші.

Також згадувалася десятка найпопулярніших смартфонів за підсумками першої половини 2022 року. У список несподівано потрапила модель компанії Apple, випущена майже 5 років тому.

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