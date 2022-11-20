12 гідних моделей в залежності від характеру використання.

Попри те, що смартфони давно міцно увійшли в наше життя, і сьогодні в багатьох аспектів стали незамінним, є речі, які зробити реально тільки на комп'ютері. Тому якщо ви в пошуках нового лептопа, то ця добірка від XDA Developers вам допоможе.

Як говориться у дописі, на вибір ноутбука можуть вплинути багато факторів. Це і розмір екрана, форм-фактор, продуктивність, і загальний дизайн. Представлені нижче лептопи були відібрані спеціально для того, щоб ви легко підібрали потрібну модель в залежності від ваших завдань.

Експерти профільного видання визнали найкращим ноутбуком 2022 року Lenovo Yoga 9i. Він поєднує в собі чудову продуктивність, відмінний дизайн та "фантастичний візуальний досвід".

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Технічні характеристики:

пам'ять – RAM 16 ГБ, SSD 1 ТБ;

екран – 14-дюймова панель зі співвідношенням сторін 16: 10";

відеокарта – Intel® Iris ® Xe;

процесор – Intel Core i7-1260p 12-го покоління.

З технічних особливостей насамперед виділяється можливість перевертати екран на кут в 360 градусів, перетворюючи його в планшет. З мінусів моделі – відсутність місця для зберігання стилуса.

Найкращим ноутбуком з 13-дюймовим дисплеєм назвали Dell XPS 13 Plus (9320), який є повністю переробленим представником культової серії. Це перший ноутбук компанії, розроблений для процесора Intel Core 12-го покоління потужністю 28 Вт.

Окремо оглядачі виділяють незвичайний дизайн, починаючи з безшовної сенсорної панелі під клавіатурою. Така конструкція робить тачпад практично невидимим.

У категорії найкращий 15/16-дюймовий ноутбук 2022 переміг HP Spectre Х360 16. Сімейство Spectre вважається топовою лінійкою ноутбуків-трансформерів з Windows, а Spectre Х360 16 – найкраща модель з усіх. Якщо говорити про 17-дюймові рішення, то тут найкращим вважається Dell XPS 17 (9720).

Які ще ноутбуки потрапили до списку:

Найкращий ноутбук для бізнесу – Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 10

Найкращий ноутбук-трансформер – HP Spectre x360 13.5

Найкращий ноутбук для творців контенту – MacBook Pro 16-inch

Найкращий ігровий ноутбук – Dell Alienware X15 R2

Найкращий бюджетний ноутбук – HP Pavilion Aero 13

Найкращий ноутбук зі знімною клавіатурою – Microsoft Surface Pro 8

Найкращий хромбук – Acer Chromebook Spin 714

Раніше УНІАН намагався з'ясувати, наскільки виправдане рішення придбати ігровий ноутбук у 2022 році. Попри свою портативність і топове "залізо", у них вистачає своїх недоліків і більш дешевих конкурентів в особі "хмарного" геймінгу і Steam Deck.

Також ділилися порадами, як продовжити час роботи ноутбука від батареї, якщо вимкнуть світло.

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