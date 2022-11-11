У цій статті будемо розбиратися, наскільки виправдано рішення придбати ігровий ноутбук в сучасних реаліях.

Останні пару років через пандемію коронавірусу і популярності майнінгу відбувся "бум" ігрових ноутбуків. Вони відносно компактні, працюють тихіше, ніж великі консолі, і зазвичай мають на борту топове "залізо".

Попри це, у ігрових ноутбуків вистачає своїх недоліків, і з появою сервісів "хмарного" геймінгу і Steam Deck вони більше не є єдиним варіантом портативного ПК-геймінгу. Наскільки виправдане рішення придбати ігровий ноутбук у 2022 – читайте у дописі нижче.

Портативність – це круто, але дорого

Ігрові ПК відкривають потужні можливості, недоступні на Xbox або PlayStation. Своєю чергою, ігровий ноутбук дозволяє вам отримати цей досвід "на ходу" – без прив'язки до конкретного робочого місця.

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Однак така компактність коштує великих грошей. Ігровий ноутбук завжди буде коштувати дорожче, ніж аналогічно потужний настільний комп'ютер, часто на кілька сотень доларів. Втім, тут є свої моменти – власникам ПК потрібно теж докуповувати монітор та іншу комп'ютерну периферію.

Тому перед покупкою потрібно усвідомлювати, що ноутбуки, призначені саме для ігор це досить дороге задоволення. Недорогий ігровий лептоп – це суцільні компроміси. Головним в такому пристрої повинен бути єдиний критерій – можливість комфортно грати в улюблені ігри.

Ігрові ноутбуки потужні, але обмежені

Сучасні ігрові ноутбуки можуть комфортно запускати ігри 2022 року випуску на максимальних налаштуваннях графіки. Але навіть якщо такий ноутбук відповідає технічним характеристикам настільного ПК, його продуктивність майже завжди буде відставати через обмеження по температурі та потужності.

Виробники дуже рідко вказують реальну продуктивність при продажу своїх ноутбуків. Тому якщо ви не знайдете докладних оглядів, важко напевно сказати, як ноутбук покаже себе в тому ж Cybepunk 2077. Масивні ігрові ноутбуки мають більшу площу поверхні, тому вони пропонують кращу продуктивність і не сильно нагріваються. Своєю чергою, більш компактні моделі можуть здатися чимось на зразок азартної гри.

До того ж, на відміну від ПК, ноутбуки не можна модернізувати, тому будь-які недоліки, будь то тьмяний дисплей, застарілий процесор або відеокарта, вже нікуди не дінуться. Єдине, що можна оновити з часом – це оперативну пам'ять і жорсткий диск.

Простіше купити ігровий ноутбук, ніж зібрати персональний ПК

Виробники ПК в умовах глобального дефіциту компонентів і проблем з логістикою, як і раніше, не можуть задовольнити купівельний попит. Таким чином, замість того, щоб продавати компоненти безпосередньо споживачам, вони віддають перевагу компаніям, які продають вже готові ПК-збірки та ноутбуки.

Мабуть, ні для кого не стане одкровенням, що зараз не найкращий час для збирання ПК з ряду причин. І якщо ви таки зважилися на цю авантюру, потрібно запастися терпінням і бути готовим до завищених цін.

Тоді як ігрові ноутбуки в 2022 відносно легко знайти, а моделі високого класу вже оснащені процесорами Intel Core 12-го покоління, відеокартами RTX 30-ї серії та сховищем M. 2.

У ігрових ноутбуків з'явився новий конкурент в особі хмарних сервісів

Ігрові хмарні сервіси дозволяють користувачам грати в найсучасніші новинки і вимогливі до технічних характеристик ігри навіть на старому ПК. Єдине, що вам потрібно – це швидкий доступ до Інтернету.

Також на ринку доступні "хмарні" консолі на зразок Steam Deck, які є більш прямою альтернативою ігровому ноутбуку. І хоча обмеження потужності змушують ці консолі працювати з меншою роздільною здатністю та частотою кадрів, вони можуть похвалитися разючим часом автономної роботи.

Пару слів від автора

У мене Acer Nitro 5 з i5-9300H та RTX 2060. Ноутбук хочеться використовувати постійно – він досить компактний, трохи важкуватий, але дуже приємний на дотик. Плюс є всякі приємні дрібниці на зразок клавіатури, що світиться, що нехай і підсвідомо, але впливає на користувальницький досвід.

Зізнаюся, у мене були побоювання щодо охолодження, але вони не виправдалися – відеокарта не гріється вище 80 градусів. Той же "кіберпанк", який здебільшого і послужив каталізатором покупки, перевалює за 70 FPS на максимальних налаштуваннях, а CS:GO ніколи ще не виглядав таким плавним.

Підсумок:

Ігрові ноутбуки не тільки портативні, але й можуть виконувати подвійний обов'язок як робочий або шкільний ПК і навіть можуть замінити настільний комп'ютер при підключенні до зовнішнього монітора.

Якщо ви готові мати справу з високою ціною і відсутністю можливості оновлення ігрового ноутбука – це оптимальний вибір. Ознайомтеся з відгуками та оглядами в мережі, а також перевірте, як та чи інша модель показує себе в тестах в іграх.

Якщо ви сумніваєтеся в покупці, спробуйте протестувати хмарні ігрові сервіси, наприклад Geforce Now або Xbox Cloud Gaming. У них є безкоштовний пробний період на місяць і безліч AAA-ігор на вибір.

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