Оновлення вже доступне на iPhone та Android.

Розробники Telegram випустили оновлену версію месенджера для мобільних пристроїв. Цього разу обійшлося без масштабних нововведень, але дещо корисне все-таки з'явилося.

Найголовнішою фічею цього апдейта стала можливість ділитися папками з чатами за допомогою посилання, запрошуючи друзів і колег до десятків груп, підбірок каналів і не тільки. Вони зможуть додати папку та миттєво приєднатися до чатів у ній одним дотиком.

Ще одне корисне нововведення – вибір шпалер для окремих особистих чатів і можливість їх відправки співрозмовникам. Крім того, в оновленій версії месенджера:

Відео дня

боти навчилися запускати веб-додатки в Telegram з будь-якого чату;

меню вкладень отримало швидку прокрутку;

у групах з темами тепер можна переглянути час прочитання;

анімації на нових iPhone стали більш плавними.

Повний список нововведень можна подивитися тут. Оновлення вже доступне на iPhone і на Android.

Нагадаємо, у березневому оновленні в Телеграмі з'явився режим енергоощадження. Він дозволить заощадити заряд акумулятора і підвищити продуктивність на менш потужних пристроях.

Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як прочитати видалене повідомлення в Telegram. Серед усіх актуальних на сьогодні месенджерів тільки в телеграмі можна видалити повідомлення безповоротно, не залишивши жодного сліду.

Також розповідали, як очистити Telegram від "сміття" і звільнити місце на смартфоні. Якщо ви активно сидите в телеграмі, то з часом мобільний додаток починає активно "пожирати" все більше і більше пам'яті.

Вас також можуть зацікавити новини: