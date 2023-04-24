Розробники Telegram випустили оновлену версію месенджера для мобільних пристроїв. Цього разу обійшлося без масштабних нововведень, але дещо корисне все-таки з'явилося.
Найголовнішою фічею цього апдейта стала можливість ділитися папками з чатами за допомогою посилання, запрошуючи друзів і колег до десятків груп, підбірок каналів і не тільки. Вони зможуть додати папку та миттєво приєднатися до чатів у ній одним дотиком.
Ще одне корисне нововведення – вибір шпалер для окремих особистих чатів і можливість їх відправки співрозмовникам. Крім того, в оновленій версії месенджера:
- боти навчилися запускати веб-додатки в Telegram з будь-якого чату;
- меню вкладень отримало швидку прокрутку;
- у групах з темами тепер можна переглянути час прочитання;
- анімації на нових iPhone стали більш плавними.
Повний список нововведень можна подивитися тут. Оновлення вже доступне на iPhone і на Android.
Нагадаємо, у березневому оновленні в Телеграмі з'явився режим енергоощадження. Він дозволить заощадити заряд акумулятора і підвищити продуктивність на менш потужних пристроях.
Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як прочитати видалене повідомлення в Telegram. Серед усіх актуальних на сьогодні месенджерів тільки в телеграмі можна видалити повідомлення безповоротно, не залишивши жодного сліду.
Також розповідали, як очистити Telegram від "сміття" і звільнити місце на смартфоні. Якщо ви активно сидите в телеграмі, то з часом мобільний додаток починає активно "пожирати" все більше і більше пам'яті.