Серед усіх актуальних на сьогодні месенджерів тільки в Телеграмі можна видалити повідомлення безповоротно, не залишивши жодного сліду.

Не всі власники Android-смартфонів знають, що їх операційна система оснащена потужною системою оповіщень, яка за можливостями перевершує "айфонівську". Однією з прихованих переваг є збереження історії оповіщень.

Ця функція дозволяє подивитися вміст всіх оповіщань, включаючи видалене повідомлення в Telegram. Серед усіх актуальних на сьогодні месенджерів лише у ньому можна видалити повідомлення безповоротно, не залишивши жодного сліду.

Наприклад, коли ви видаляєте повідомлення в WhatsApp, Viber або iMessage, в чаті залишається відповідна позначка про видалення повідомлення. Але якщо видалити повідомлення в Телеграмі, то адресат і не дізнається, що йому писали – звичайно, якщо встигне побачити повідомлення.

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Як прочитати видалене повідомлення в Telegram

Зауважимо, що ця функція працює тільки на пристроях на базі Android – потрібно зайти в налаштування смартфона, перейти в "Сповіщення" і перевести повзунок навпроти "Історія сповіщень" (або "Журнал сповіщень") в активний стан.

Історію сповіщень можна дивитися тут же або після натискання на кнопку "Історія" на головному екрані.

Тепер ваш смартфон буде вести журнал всіх вхідних сповіщень, в тому числі і тих, які згодом видаляються відправником. Показово, що даний лайфхак працює навіть в тому випадку, якщо людина, яка відправила повідомлення, натисне на кнопку "Видалити для всіх".

Ця функція є на всіх версіях ОС, починаючи з Android 11. Якщо на вашому Android-смартфоні за вказаним шляхом така функція відсутня, спробуйте пошукати її в розділі системних налаштувань, який відповідає за управління повідомленнями.

Як альтернативний варіант – в магазині Google Play є спеціальні додатки, які копіюють всі повідомлення в свою базу даних. Однак, в такій ситуації може бути складно переконатися в тому, що оповіщення не відправляються на який-небудь сервер.

Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як очистити Telegram від "сміття" і звільнити місце на смартфоні. Якщо ви активно сидите в телеграмі, то з часом мобільний додаток починає активно "пожирати" все більше і більше пам'яті.

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