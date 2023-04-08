У найпопулярнішому месенджері в світі з'явиться аналог Telegram-каналів.

У бета-версії застосунку WhatsApp 2.23.8.6 для Android тестується нова функція, яка називається "канали". Це інструмент для поширення інформації серед користувачів месенджера.

По всій видимості, канали в WhatsApp будуть працювати так само як Telegram-канали. Вони будуть доступні в окремому розділі вкладки "Оновлення", яка раніше називалася "Статус".

Як повідомляє профільний ресурс WABetaInfo, такі канали будуть приватними, тобто номери телефонів і інформація про користувачів, які підписалися на них, будуть приховані. При цьому повідомлення в каналах не будуть зашифровані за допомогою технології "End-To-End".

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Уточнюється, що нова функція наразі знаходиться в стадії розробки. Дата появи каналів в стабільній версії месенджера WhatsApp поки не розкривається.

Які ще функції WhatsApp "підгледів" у Telegram

У січні цього року в WhatsApp з'явилася можливість відправки повідомлень самому собі. Нововведення працює за аналогом "Збереженого" з Telegram'а і стане в пригоді для заміток, збереження якихось постів на потім або навіть в якості сховища.

До цього в месенджер також додали "Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кілька чатів в тематичні групи. Наприклад, в спільноту можна додати групові листування мешканців будинку, робочі або шкільні чати.

Також розробники WhatsApp тестують можливість розшифровки голосових повідомлень в текст. При цьому, наголошується, що вона буде безкоштовною для всіх, тоді як в Telegram за неї просять гроші в рамках підписки Premium.

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