В iOS схожі заходи діють більше як рік.

Google знизить ризики прихованого збору інформації користувачів на Android. Дані користувачів – це основа величезного бізнесу, зокрема, в області таргетованої реклами.

В рамках нової ініціативи Privacy Sandbox пошуковий гігант повністю виключить трекінг та обмежить застосункам доступ до персональної інформації, але без шкоди для бізнесу та аналітики.

Зараз кожному Android-смартфону надається унікальний ідентифікатор – "рекламний ID". Завдяки йому програми можуть відстежувати дії та інтереси користувача у знеособленому вигляді. Після повноцінного розгортання Privacy Sandbox від рекламного ідентифікатора позбудуться на користь альтернативних, більш конфіденційних механізмів.

Втім, зміни відбудуться не скоро – поточна система буде працювати ще як мінімум два роки, аби розробники встигли підготуватися. Зараз користувачі Android 12 можуть вручну відключити "рекламний ID" в налаштуваннях системи.

До речі, в iOS схожі заходи діють більше як рік, але там вони ще жорсткіше: якщо користувач відмовляється від відстеження, його рекламний ідентифікатор заповнюється нулями. Facebook вже спрогнозував, що нові правила Apple знизять її виторг в цьому році на $10 млрд.

Раніше УНІАН розповідав, чому не можна довіряти режиму інкогніто в популярних браузерах. Якщо хочете забезпечити анонімність в Інтернеті, краще пошукати інші варіанти.

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