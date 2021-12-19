Альтернативи для браузера, клієнта для YouTube та інших інструментів.

Програми та сервіси Google (GApps) встановлені майже на будь-якому Android-пристрої. Багато власників гаджетів не уявляють без них свого життя, інші вважають їх непотрібними та не використовують.

Якщо ви не маєте снаги знайти йому повноцінну заміну, сервіс Un.pixel-fy може бути саме тим, що вам потрібно.

Інтерфейс запропонує альтернативні додатки з різних категорій – браузер, пошта, календар, дзвонілка, повідомлення, камера, калькулятор, музичний плеєр, магазин додатків, програвач YouTube і т.д – і згенерує ZIP-файл, який встановлюється через утиліту Magisk (потрібні права суперкористувача).

Читайте такожЗустрічайте You.com – цікаву альтернативу Google, яка пропонує новий підхід до пошуку в ІнтернетіСистемні вимоги: Android 8.0+ і модуль Magisk-версії не нижче 20.

Серед пропозицій Un.pixel-fy:

браузер DuckDuckGo, Fenix, Styx;

магазин додатків F-Droid і Aurora;

email-клієнт ProtonMail;

клієнт для YouTube NewPipe і Vanced.

Після встановленнях цих застосунків можна видалити зі смартфона застосунки Google не побоюючись, що пристрій перестане працювати коректно.

Раніше УНІАН розповідав, чому не можна довіряти режиму інкогніто в популярних браузерах. Насправді ж ваша онлайн-активність, як і раніше, переглядається операторам вебсайтів, інтернет-провайдерами та іншим збирачами даних.

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Автор: Денис Пономаренко