Всі акції на ігри, застосунки, книги та фільми в одному місці.

В магазині Google Play з'явилася нова вкладка "Пропозиції" з найкращими знижками на весь контент. Не тільки на ігри та застосунки, але й на книги з фільмами.

Там можна знайти чотири типи пропозицій:

Тимчасові пропозиції на застосунки та внутрішньоігрові предмети;

Акції: безкоштовна доставка, поїздки та інше;

Розпродажі фільмів і книг;

Пробні версії: програми та ігри з безкоштовним 30-денним доступом до всіх функцій або контенту.

Впровадження вкладки йде повним ходом, на цю мить "Пропозиції" доступні в США, Індії та Індонезії. Розгортання нового розділу для інших країн, у тому числі України, займе кілька тижнів.

Раніше повідомлялося про намір гугла скопіювати екосистему Apple. На 2022 рік в Google запланували впровадження (або розвиток наявних) функцій, які наблизять досвід власників Android-пристроїв до рішень свого головного конкурента.

Вас також можуть зацікавити новини: