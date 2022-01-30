У Google Play з'явився розділ "Пропозиції" / фото ua.depositphotos.com
В магазині Google Play з'явилася нова вкладка "Пропозиції" з найкращими знижками на весь контент. Не тільки на ігри та застосунки, але й на книги з фільмами.
Там можна знайти чотири типи пропозицій:
- Тимчасові пропозиції на застосунки та внутрішньоігрові предмети;
- Акції: безкоштовна доставка, поїздки та інше;
- Розпродажі фільмів і книг;
- Пробні версії: програми та ігри з безкоштовним 30-денним доступом до всіх функцій або контенту.
Зображення: 9to5google
Впровадження вкладки йде повним ходом, на цю мить "Пропозиції" доступні в США, Індії та Індонезії. Розгортання нового розділу для інших країн, у тому числі України, займе кілька тижнів.
Раніше повідомлялося про намір гугла скопіювати екосистему Apple. На 2022 рік в Google запланували впровадження (або розвиток наявних) функцій, які наблизять досвід власників Android-пристроїв до рішень свого головного конкурента.