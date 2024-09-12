У смартфона 6,88-дюймовий дисплей, 8 ГБ ОЗП і автономність на пару днів.

У Китаї анонсували новий доступний смартфон Xiaomi. Це модель Redmi 14R 5G - пристрій із величезним 120-герцовим екраном, батареєю 5160 мАг і оптимальним для невимогливого геймінгу залізом.

Вартість становить 155 доларів за базову версію з 4 ГБ ОЗП і 128 ГБ флеш-пам'яті. Топовий варіант з 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ флеш-пам'яті обійдеться вже в 265 доларів. За ці гроші покупці отримують:

IPS-екран на 6,88 дюйма з роздільною здатністю 1640х720 пікселів і з частотою 120 Гц. Максимальна яскравість – до 600 ніт.

8-ядерний процесор Snapdragon 4 Gen 2, потужності якого більш ніж достатньо як для плавної роботи системи, так і для геймінгу на середніх налаштуваннях графіки

Батарею на 5160 мАг, вона підтримує швидку зарядку 18 Вт.

Незважаючи на великий блок камери, у Redmi 14R всього два модулі: основний сенсор на 13 Мп доповнено допоміжним. Селфі-камера – 5 Мп.

До додаткових плюсів також можна віднести підтримку Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0, наявність аудіоджека 3,5 мм і можливості встановлення двох SIM-карт. З коробки телефон працює на фірмовій оболонці HyperOS.

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Поки продажі Redmi 14R 5G стартували в Китаї, доступні кольори – зелений, фіолетовий, синій і чорний. На AliExpress поки немає, але це справа часу.

Новий рейтинг десяти найбільш продаваних бюджетних смартфонів показав, що пристрої Xiaomi і Samsung домінують на ринку. Redmi 13C же став найбільш популярним смартфоном за ціною до 150 доларів.

А поки Apple тільки збирається випустити свій перший складаний смартфон, китайська Huawei представила перший у світі смартфон Mate XT, який складається втричі. Нічого подібного на ринку ще не було.

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