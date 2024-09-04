У топі по три пристрої Xiaomi, Samsung і OPPO.

Аналітична фірма Counterpoint Report провела аналіз ринку й опублікувала звіт про бюджетні телефони, які найбільше купувались у другому кварталі 2024 року. Очікувано, пристрої Xiaomi і Samsung розривають ринок.

За підрахунками фахівців, Redmi 13C – найпопулярніший смартфон за ціною до 150 доларів (~6200 грн). На цю модель припадає 4,1% від усього ринку. За ним слідують Samsung Galaxy A05 і Galaxy A15 з часткою 4% і 3,3% відповідно.

На четвертому місці розташувалася версія лідера списку з 5G і процесором Dimensity 6100+ замість Helio G85. Далі йдуть Xiaomi Redmi A3, Samsung Galaxy A05s і Tecno Spark Go 2024 4G з частками 2,4%, 2,3% і 1,7%. Замикає список трійка бюджетників OPPO: A18 з 1,5% ринку, а також A58 4G і A38 з часткою 1,4% кожен.

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Аналітики зазначають, що в другому кварталі 2024 року кількість проданих телефонів у сегменті до 150 доларів зросла на 10% і перетнула позначку в 100 мільйонів штук. На них припало 37% від усього обсягу проданих у світі мобільних пристроїв.

Нагадаємо, Xiaomi Redmi 13C вийшов у жовтні 2023 року. Він має при собі великий дисплей, один із найкращих процесорів у бюджетному сегменті та багато пам'яті. На початку вересня компанія представила наступника Redmi 14C.

Раніше фахівці AnTuTu склали рейтинг найкращих смартфонів 2024 року в категорії "топ за свої гроші". Як виявилося, рівних Redmi Turbo 3 і Redmi K70 Ultra у своїх цінових категоріях немає.

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