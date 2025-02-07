Айфонам до таких показників ще далеко.

Смартфон зі швидкою зарядкою – хороша альтернатива маленькій батареї. Деякі користувачі воліють радше мати пристрій із посередньою автономністю, але який можна за потреби підзарядити за кілька хвилин.

Фахівці Gizmochina виділили 5 смартфонів 2025 року з дуже швидкою зарядкою, у яких при цьому все гаразд і з іншими характеристиками.

OnePlus 13. Один з найшвидших в плані зарядки телефонів, який можна купити сьогодні, зокрема на глобальному ринку. Із зарядкою потужністю 100 Вт він набирає 100% за 36 хвилини. Бездротова зарядка тут на 50 Вт, що вражає порівняно з більшістю конкурентів.

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Motorola Edge 50 Ultra. Його 125-ватна дротова зарядка, яка може зарядити телефон від 0 до 100% всього за 25 хвилин – найшвидша в цьому списку. Однак доведеться пожертвувати батареєю: 4500 мАг порівняно зі стандартом на 5000 мАг, який використовується в більшості флагманських пристроїв.

Honor 200 Pro. Апарат отримав підтримку дротової зарядки потужністю 100 Вт, яка може заповнити акумулятор від 0 до 100% за 45 хвилин. Нехай це й не найшвидший показник, Honor 200 Pro також може похвалитися бездротовою зарядкою потужністю 66 Вт.

Realme GT7 Pro. Він оснащений швидкою зарядкою 120 Вт, досягаючи 50% всього за 13 хвилин і повністю заряджаючи акумулятор місткістю 6500 мАг за 30 хвилин. Якщо вам потрібна як швидка зарядка, так і тривалий час автономної роботи, це оптимальний варіант.

Vivo X Fold 3 Pro. Складні телефони історично відставали від звичайних смартфонів у швидкості зарядки, але Vivo змінює це. Завдяки дротовій зарядці потужністю 100 Вт цей смартфон досягає 38% всього за 15 хвилин і 100% всього за 33 хвилини, що неймовірно для девайса з акумулятором ємністю 5700 мАг.

Як видно, сучасні Android-смартфони заряджаються від куди більш потужних адаптерів, ніж iPhone. Навіть складні моделі підтримують швидку зарядку потужністю 100 Вт. Нагадаємо, iPhone 16 і iPhone 16 Pro зберегли повільну близько 27 Вт – тобто для їхньої повної зарядки потрібно мінімум півтори години.

А тим часом незабаром на ринку варто очікувати появи смартфонів з батареями 7000/7500 мАг, які зазвичай використовуються в недорогих планшетах. Причому це будуть не дорогі флагмани, а пристрої в середньому сегменті.

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