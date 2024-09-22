Apple ніколи офіційно не розкриває дані про потужність зарядки своїх смартфонів, але чутки і витоки від китайських регуляторів давали надію на те, що як мінімум Pro-моделі iPhone 16 підтримують зарядку потужністю 45 Вт. Виявилося, що це не так.
Редактори GizChina провели серію тестів і з'ясували, що в піку смартфони справді можуть приймати 40 Вт, але це відбувається тільки на короткий момент на початку процесу зарядки. В іншому ж обмеження становить близько 27 Вт для більшої частини циклу зарядки, що аналогічно iPhone 15.
Так, наприклад, iPhone 16 Pro Max з 2% до 100% заряджається за 1 годину і 45 хвилин проти 1 години 55 хвилин у попередньому поколінні. Ця 10-хвилинна різниця незначна, особливо враховуючи той факт, що iPhone 16 Pro Max поставляється з акумулятором на 5% більше.
Зазначимо, що сучасні смартфони на Android заряджаються від куди більш потужних адаптерів. Навіть бюджетні Xiaomi підтримують швидку зарядку потужністю 60 Вт. Дорожчі моделі оснащуються адаптерами на 120 Вт або навіть 240 Вт, а Realme вже готує перший смартфон з 320-ватною зарядкою.
Нагадаємо, 20 вересня відбувся офіційний запуск продажів iPhone 16. Журналісти у своїх оглядах зазначають, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні пару років, а ось різниця між Pro-моделями двох попередніх років і цього мінімальна.
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