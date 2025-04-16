Як зазначається в анонсі, це "найтонший повноекранний телефон на сьогодні".

Китайська Nubia представила ультратонкий ігровий смартфон RedMagic 10 Air. Як йдеться в анонсі, це "найтонший повноекранний телефон на сьогодні".

Товщина його корпусу становить 7,85 міліметрів при вазі 205 грамів. Новинка оснащується 6,8-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю Full HD+, кадровою частотою 120 Гц і яскравістю до 1600 ніт. Селфі-камера прихована під екраном – завдяки цьому дисплей позбавлений будь-яких вирізів.

Працює гаджет на базі екс-флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 3, доповнений 12 або 16 ГБ ОЗП LPDDR5X і накопичувачем на 256 або 512 ГБ стандарту UFS 4.0. Смартфон також отримав фірмовий чип Red Core R3, який забезпечує розширені можливості в іграх. Крім того, новинка має фізичні кнопки, які використовуються в іграх.

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На задній панелі дві камери: основний датчик на 50 Мп і ширококутний з аналогічною роздільною здатністю. Серед інших особливостей відзначається наявність акумулятора ємністю 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 80 Вт. Для 100% смартфону потрібно всього 35 хвилин.

Red Magic 10 Air вже надійшов у продаж у Китаї. Ціни на нього починаються з 3 499 юанів, $470 (~20 000 грн). Топова версія на 16 ГБ + 512 ГБ обійдеться в 570 доларів.

В актуальному рейтингу найпотужніших смартфонів 2025 року немає жодного Samsung або Xiaomi. Верхні позиції займають маловідомі китайські девайси.

Якщо ви в пошуках потужного, але водночас доступного ігрового ноутбука, фахівці порталу Android Headlines склали відповідний рейтинг бюджетних рішень для "геймінгу". Головна умова – вони не повинні бути дорожчими за 1000 доларів.

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